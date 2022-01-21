Научно-исследовательская конференция для школьников пройдет в Петрозаводске

Стартовал прием заявок на межрегиональную открытую научно-исследовательскую конференцию для школьников «Будущее Карелии».

Петрозаводский государственный университет информирует о приеме заявок на ежегодную межрегиональную открытую научно-исследовательскую конференцию «Будущее Карелии». Присоединиться к ней могут учащиеся средних и старших классов. Конференция проводится по трем направления — «Естественные науки», «Физико-математические науки и техносфера», «Гуманитарные науки». Участники проекта поделены на «юниоров» (5-8 классы) и «молодых исследователей» (9-11 классы). Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На предварительном этапе, который продлится до 28 февраля, организаторы собирают заявки и материалы через интернет-площадку «Будущее Карелии».

С 1 по 20 марта запланирован заочный этап, в рамках которого будут организованы экспертиза, рейтингование, определение победителей и призёров. Для старшей категории участников — «молодых исследователей» — предусмотрена защита проектов. Она будет проходить с 21 по 31 марта. Заявиться можно только на одно направление.

Мероприятие проводит ежегодно управление довузовской и профориентационной работы ПетрГУ. Дипломы победителей и призёров учитываются при поступлении в университет, сообщили в мэрии.