Математические модели работы общественного транспорта Петрозаводска обойдутся бюджету в 27 млн рублей

Администрация Петрозаводска планирует выделить из бюджета в 2022 году 27 млн рублей на научные исследования для разработки новой схемы работы общественного транспорта.

Такая сумма указана в проекте бюджета.

Деньги пойдут на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом», сказано в документе.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский говорил, что для транспортной реформы потребуются научные математические модели распределения транспортных и пассажирских потоков в Петрозаводске. На основе этих моделей планируется организация маршрутов муниципальных троллейбусов и частных автобусов.