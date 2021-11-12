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Математические модели работы общественного транспорта Петрозаводска обойдутся бюджету в 27 млн рублей

Новости. Общество
11:41, 17 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска планирует выделить из бюджета в 2022 году 27 млн рублей на научные исследования для разработки новой схемы работы общественного транспорта.

Такая сумма указана в проекте бюджета.

Деньги пойдут на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом», сказано в документе.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский говорил, что для транспортной реформы потребуются научные математические модели распределения транспортных и пассажирских потоков в Петрозаводске. На основе этих моделей планируется организация маршрутов муниципальных троллейбусов и частных автобусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-11-17 16:58:18
Без новых дорог, развязок и дополнительных транспортных единиц никакие математические модели проблему не решат.
Os
2021-11-17 13:55:29
Да у нас пассажиропоток базируется на том, что транспорт ходит по небольшому числу улиц без альтернатив и на социальной составляющей - где цена ниже, там и пассажиров больше.
mobikk
2021-11-17 12:36:11
Они и маршруты новые для троллейбусов организуют? А то по этим никуда без пересадки не доедешь. Специально спланировано. Или же сделают так, чтоб пересадок стало больше?
David.
2021-11-17 12:30:29
Чтоб запустить троллейбусы на маршруты с интервалом в 5-7 минут нужны многомиллионные изыскания??? НЕТ не изыскания нужны, а тупо сами троллейбусы и водители для них!
кир
2021-11-17 12:23:05
Во дают. Только сегодня упомянул, что нет математической модели транспорта, а они сразу услышали и уже работают. Чудеса прямо. :)
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