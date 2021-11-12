Математические модели работы общественного транспорта Петрозаводска обойдутся бюджету в 27 млн рублей

Администрация Петрозаводска планирует выделить из бюджета в 2022 году 27 млн рублей на научные исследования для разработки новой схемы работы общественного транспорта.
Такая сумма указана в проекте бюджета.
Деньги пойдут на «выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом», сказано в документе.
Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский говорил, что для транспортной реформы потребуются научные математические модели распределения транспортных и пассажирских потоков в Петрозаводске. На основе этих моделей планируется организация маршрутов муниципальных троллейбусов и частных автобусов.
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