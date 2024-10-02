Наур Гокинаев и Владимир Любарский стали героями на телеканале «Россия1»

Участники СВО поделились своими военными историями и рассказали о правильных семейных традициях.
Участники Специальной военной операции из Карелии стали героями программы «Наши» на телеканале «Россия 1». Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский и атаман петрозаводских казаков Наур Гокинаев, а также его сослуживец Семен Петух рассказали о том, почему поехали на СВО. Они поделились своими историями со службы, поговорили о правильных традициях в воспитании, о ценности семьи и любви к Родине.
«Патриотизм — это не только любовь к своей стране, но и действия в защиту Родины», — сказал гвардии сержант Наур Гокинаев.
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