Наур Гокинаев и Владимир Любарский стали героями на телеканале «Россия1»

Участники СВО поделились своими военными историями и рассказали о правильных семейных традициях.

Участники Специальной военной операции из Карелии стали героями программы «Наши» на телеканале «Россия 1». Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский и атаман петрозаводских казаков Наур Гокинаев, а также его сослуживец Семен Петух рассказали о том, почему поехали на СВО. Они поделились своими историями со службы, поговорили о правильных традициях в воспитании, о ценности семьи и любви к Родине.

«Патриотизм — это не только любовь к своей стране, но и действия в защиту Родины», — сказал гвардии сержант Наур Гокинаев.