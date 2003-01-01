«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

31-летний ранее судимый житель Петрозаводска похитил наушники из магазина техники на Кукковке, совершив две кражи с разницей в восемь дней.
В Петрозаводске полиция раскрыла две кражи в магазине техники, расположенном в микрорайоне Кукковка. Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель города, сообщает МВД Карелии.
Мужчина дважды совершал кражи в одном и том же магазине с разницей в восемь дней. В первый раз он похитил наушники стоимостью 2 549 рублей, спрятав их под куртку. Во второй раз аналогичным способом были украдены наушники за 2 789 рублей.
Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что сбыл похищенные товары. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
