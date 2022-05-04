Навигация для маломерных судов открыта на водоемах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщила, что на водоемах карельской столицы открыта навигация для маломерных судов.
С 6 мая на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа, открывается навигационный период для маломерных судов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.
Во время рыбалки и водных прогулок необходимо соблюдать правила безопасности, напомнили в городской администрации.
Ранее были объявлены сроки открытия навигации для маломерных судов на водоемах Карелии.
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