«Наводить порядок»: Алла Пугачева назвала цель возвращения в Россию

Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет «наводить порядок».

Об этом она заявила РЕН ТВ. Слова певицы приводит агентство РИА Новости.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала артистка в ответ на вопрос о планах после возвращения.

Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.

Пугачева и ее семья в конце зимы уехали в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.

В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.