Наводнение обещают в северной столице в пятницу

В Петербурге в пятницу ожидается первое июльское наводнение за 160 лет.

Наводнение ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Завтра, 4 июля, мы переживём исторический момент для города. В связи с прохождением циклона ожидается усиление сильнейшего западного ветра, что не характерно для летнего периода, про шквалы я сейчас не упоминаю. В связи с такой траекторией циклона в Санкт-Петербурге ожидается наводнение», — написал он в своем Telegram-канале.

Как пояснил синоптик, за всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. «И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — отметил Колесов.

По его прогнозу, западный ветер начнёт усиливаться в пятницу утром и сохранится в течение дня. Порывы ветра на акватории Финского залива, Невской губы ожидаются до 20-25 метров в секунду, что создаст условия для нагонного наводнения. Сила ветра в Петербурге составит до 20 метров в секунду.

Наводнение ожидается в районе 6-9 утра 4 июля, максимум подъёма воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда, отметил синоптик.