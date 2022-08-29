Наводнение под Петрозаводском: вытаскивать машины из бурлящего потока пришлось спасателям (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликованы фото- и видеосвидельства, к каким последствиям привел разлив реки в районе железнодорожной станции Орзега под Петрозаводском.

Река, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, сделала непроходимой автомобильную дорогу.

Машины, пытавшиеся проехать накануне через этот участок, оказались в плену у бурлящего потока.

По словам очевидцев, уровень воды был выше дверных поргов.

Спастели помогали водителям выбраться на дорогу.

Один из автомобилей пришлось вытаскивать с помощью пожарной машины.

По данным МЧС Карелии, проезд к железнодорожной станции был организован по другим дорогам.

Как сообщалось ранее, водой также затопило участки автодороги Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта.

Кроме того, подъем воды произошел на реке Лососинка в Петрозаводске. В результате затопило парковую зону в районе набережной Гюллинга.

Фото и видео опубликованы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте и на официальной странице Госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.