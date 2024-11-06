Навстречу зиме: стартовала подготовка к фестивалю «Зимние фонтаны»

Организаторы приглашают всех желающих на еще один субботник 9 ноября.

Приближается открытие XXXIV Фестиваля «Зимние фонтаны-2025», и организаторы приглашают всех любителей лыж принять участие в подготовке трассы.

Как сообщили в Дирекции спорта Петрозаводска, ближайший субботник состоится уже 9 ноября. Все желающие могут внести свой вклад в благоустройство трассы. Кроме того, в Дирекции спорта поделились планами организаторов — они задумали расширить стартовую поляну и создать уютное кафе при поддержке генерального партнера фестиваля, компании «Петрагранит».

В этом году любителей лыжных прогулок ждут 36 фестивальных дней, напомнили в Дирекции спорта. В ближайшее время откроется предварительная регистрация на участие в мероприятиях фестиваля.