Назначен новый иcполняющий обязанности главы Медвежьегорского округа

На заседании сессии Совета Медвежьегорского округа исполняющим обязанности главы назначен Игорь Панкратов.
Временного руководителя назначили в связи с переходом Медвежьегорского муниципального района в статус муниципального округа. Панкратов будет исполнять обязанности до тех пор, пока по результатам конкурсных процедур не будет избран новый глава округа.
Ранее Игорь Панкратов руководил Великогубским и Чёбинским сельскими поселениями. Как отмечают администрации округа, он зарекомендовал себя как грамотный и опытный руководитель, хорошо знающий проблемы и текущую работу на территории.
На той же сессии состоялось награждение предыдущего главы администрации Медвежьегорского района Людмилы Журавлевой, которая занимала этот пост с весны 2024 года. Ей был вручен Почетный знак «За верность муниципальной службе Карелии» за многолетний добросовестный труд.
Напомним, временно исполняющей обязанности главы администрации района Людмила Журавлева стала 20 мая 2024 года, после ухода с этого поста Максима Антипова. 25 июня того же года Совет Медвежьегорского муниципального района единогласно утвердил кандидатуру Журавлевой на должность главы администрации района.