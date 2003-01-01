Назначен новый начальник Карельской таможни

С 1 октября 2025 года Игорь Кожанов назначен начальником Карельской таможни.
Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв назначил Игоря Кожанова начальником Карельской таможни. Об этом сообщает пресс-служба самого ведомства.
Игорь Кожанов в таможенных органах с 1993 года. Свой карьерный путь начал в должности инспектора грузового отдела Ижевской таможни. Руководил отделами экономического направления в Ижевской, Удмуртской таможнях. Входил в руководящий состав Нижегородской, Пермской, Крымской таможен. С 2019 года руководил Кингисеппской таможней.