Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

Новым начальником полиции Медвежьегорского района стал Алексей Мельников.
Вчера, 26 августа, в Медвежьегорском районе Карелии представили нового начальника полиции. Как сообщили в МВД, им стал Алексей Мельников. Правоохранитель работает в местном отделе полиции с 2007 года.
Торжественную церемонию провел заместитель министра внутренних дел Карелии Валерий Яниев. Он вручил Мельникову специальное звание подполковника полиции.
Алексей Мельников родился в Медвежьегорске. Он окончил Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции и Санкт-Петербургский университет МВД России. Мельников женат и воспитывает двоих детей. Коллектив полиции Медвежьегорского района пожелал новому руководителю успешной работы и профессиональных достижений.