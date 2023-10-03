Назначен руководитель Роспотребнадзора Карелии

Главный санитарный врач Карелии был назначен приказом от 4 октября 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона, руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия — главным санитарным врачом Карелии — была назначена Людмила Михайловна Котович.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, Людмила Котович окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Медико-профилактическое дело» в 1991 году. После работы врачом-эпидемиологом, заведующей эпидемиологическим центром пришла на службу в Управление Роспотребнадзора Карелии в 2005 году. С сентября 2015 года работала заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии, с 21.06.2016 исполняла обязанности руководителя Роспотребнадзора республики. Имеет нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора».

Ранее суд в Петербурге подтвердил невиновность представителей Роспотребнадзора Карелии, в том числе Людмилы Котович, в деле о гибели детей на Сямозере в 2016 году.