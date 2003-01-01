Назначен врио главы Питкярантского муниципального округа

С 29 сентября 2025 года временно исполняющим полномочия главы Питкярантского муниципального округа назначен Сергей Николаевич Матвеев.

Он сменил ушедшего в отставку Константина Булахова. Указ о назначении Сергея Матвеева подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Сегодня, 29 сентября, министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев представил Сергея Матвеева в новом статусе депутатам Совета округа, руководителям государственных органов власти, учреждений и предприятий, служащим администрации.

В паблике округа говорится, что Сергей Матвеев до назначения руководил ООО «Автодороги-Питкяранта», имеет опыт управленческой работы и огромные знания в дорожной деятельности. Исполнять полномочия главы округа он будет до избрания главы Питкярантского муниципального округа в установленном порядке.

Как мы уже ранее рассказали, это будет уже второй глава муниципалитета, который до срока уходит с должности. Не так давно попросился в отставку глава Пудожской районной администрации Алексей Зубов.

По мнению карельского политолога, которое мы публиковали ранее, оба кадровых решения могут быть началом чистки в руководящем корпусе органов муниципальной власти.