Назначена дата начала суда над экс-спикером Горсовета Петрозаводска Геннадием Боднарчуком, обвиняемом во взятках

Ранее суд продлил арест не признающему вину Геннадию Боднарчуку до 18 февраля 2022 года.

Начало судебного процесса по резонансному уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука запланировано на 8 сентября. Об этом «Столице на Онего» сообщили в петрозаводском суде, уточнив, что в настоящее время судья Елена Голяева, которая будет рассматривать это дело, находится в отпуске.

Напомним, что 29 июля Елена Голяева приняла решение продлить арест Боднарчука еще на 6 месяцев, то есть оставить его за решеткой до 18 февраля 2022 года.

По имеющейся информации, гособвинителем на этом судебном процессе будет прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Карелии Ольга Кузнецова.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).