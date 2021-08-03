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Назначена дата начала суда над экс-спикером Горсовета Петрозаводска Геннадием Боднарчуком, обвиняемом во взятках

Новости. Общество
13:57, 05 Августа 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Ранее суд продлил арест не признающему вину Геннадию Боднарчуку до 18 февраля 2022 года.

Начало судебного процесса по резонансному уголовному делу бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука запланировано на 8 сентября. Об этом «Столице на Онего» сообщили в петрозаводском суде, уточнив, что в настоящее время судья Елена Голяева, которая будет рассматривать это дело, находится в отпуске.

Напомним, что 29 июля Елена Голяева приняла решение продлить арест Боднарчука еще на 6 месяцев, то есть оставить его за решеткой до 18 февраля 2022 года.

По имеющейся информации, гособвинителем на этом судебном процессе будет прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Карелии Ольга Кузнецова.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-05 13:58:40
Гена, борись. Тяни время как ночной фотограф.
Koira
2021-08-05 14:12:04
театральный критик, суши сухари ты следующий за хозяином))
Off
2021-08-05 14:03:06
театральный критик, сядет ..все вы сядете :)
Гость
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