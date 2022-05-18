Назначена дата принятия нового Генплана Петрозаводска, от которого зависят тысячи жителей

Петросовет планирует 3 июня принять решение о внесении изменений в Генеральный план Петрозаводска, которые серьезно повлияют на ИЖС и коммерческую застройку города.

Вопрос о Генплане включен в повестку заседания горосовета.

Работа над изменениями в Генплане началась в 2017 году после того, как Верховный суд России нашел в нем множество нарушений. Выяснилось, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков — юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты.

Изменения в Генплане позволят узаконить все эти объекты и сформировать дополнительные территории застройки.

Точка в работе над документом будет поставлена после того, как Петросовет примет такое решение.