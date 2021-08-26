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Назначение и эксплуатация мостового крана

Новости. Общество
12:00, 27 Августа 2021
фото: © Таль-Ростов

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От выбора подходящего крана часто зависит стабильная работа организации.

Мостовой кран принято считать наиболее популярной техникой, которую используют современные предприятия. Еще конструкции применяются на разных по размерам складских комплексах. На сайте https://atlant-kran.ru/krany-mostovye/ компании «Атлант Кран» представлен большой ассортимент мостовых и других кранов, среди которых можно выбрать достойное предложение.

Плюсы эксплуатации мостового крана

• Перемещение в нескольких проекциях, что позволит эксплуатировать технику с пользой, транспортируя грузы в разные части объекта;
• Компактные размеры. Важные компоненты конструкции находятся наверху, потому не займут большую площадь помещения;
• Высокая грузоподъемность;
• Простота конструкции и обслуживания.

В конструктивном плане существует много видов мостовых кранов, поэтому при выборе такой техники стоит понимать, в каких условиях и для чего она будет эксплуатироваться.

Особенности выбора

Грузоподъемность является важным критерием, который заслуживает внимания при подборе мостового крана. Небольшие по грузоподъемности механизмы обычно устанавливаются в рамках станций техобслуживания, но даже они способны перемещать тяжелые предметы. Для быстрого и удобного подъема тяжелых грузов механизмы могут комплектоваться дополнительной лебедкой. Чтобы снизить нагрузку на мотор и повысить грузоподъемность оборудования используется система полиспастов.

Ширина пролета. Здесь все будет зависеть от выбранных путей и параметров помещения. Широкий пролет предполагает наличия увеличенного сечения балки, что приведет к увеличению веса конструкции.

Высота подъема. Данный показатель зависит от высоты помещения и размера груза. Теоретически он не имеет особых ограничений, зависит от параметров троса, а также диаметра барабана. Повышение размеров повлияет на общую массу конструкции.

Варианты концевых балок. Подвесные тележки передвигаются между пролетами. Конструкция не является надежной, так как неисправность тележки может привести к её обрушению. Опорные механизмы более надежные, подходят для активных погрузочно-разгрузочных операций. Эксплуатируются на открытых, а также закрытых площадках.

 

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