Назначение и поломки турбокомпрессора

Турбокомпрессором принято считать устройство, обеспечивающее наддув мотора для повышения его динамических показателей и снижения топливного расхода.

В настоящее время турбины используются на многих современных авто.

Расходники и комплектующие для турбокомпрессоров представлены на странице autosteering.ru/catalog/turbokompressory/komplektuyushie-dlya-turbokompressorov-353. Запчасти предлагает компания Master Service, занимающаяся сферой обслуживания автотранспорта. В качестве основных направлений работы стоит выделить изготовление оборудования, инструмента, автозапчастей и предоставление ремонтно-диагностических услуг.

Компоненты турбонаддува

Система состоит из турбины, в которой присутствует нагнетатель. Вместе ней работают такие элементы:

• воздухозаборник с фильтром;

• турбокомпрессор и турбина;

• интеркулер для снижения температуры;

• впускные коллекторы.

В современных вариантах присутствуют клапаны для подачи воздуха и поддержания требуемого давления благодаря отводу воздуха. Некоторые модели оснащаются сразу двумя турбинами. В любом случае важно наличие интеркулера для охлаждения воздуха.

Поломки турбокомпрессоров

Турбину можно считать чуть ли не единственный элементом, который оказывает влияние на основные системы авто. К примеру, данный элемент может повлиять на смазку и охлаждение мотора. Турбины требуют частого осмотра и качественного обслуживания. Иначе она легко выйдет из строя. Причины поломки могут быть следующими:

• отсутствие смазки в нужном количестве;

• нахождение посторонних элементов;

• серьезное загрязнение смазки;

• перегрев и так далее.

Определить неисправности несложно. Автовладельцу нужно обратить внимание на повышенный расход масла и падение мощности мотора, появление нехарактерных звуков. Конечно, в точности определить поломку данного элемента может только специалист. Поэтому не стоит затягивать поездку на автосервис.

Для профилактики турбонагнетателя необходимо следить за качеством масла и регулярно его менять, лить хорошее топливо. При ремонте покупать только качественные запчасти и расходники.

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