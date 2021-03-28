Назначение и поломки турбокомпрессора

Турбокомпрессором принято считать устройство, обеспечивающее наддув мотора для повышения его динамических показателей и снижения топливного расхода.
В настоящее время турбины используются на многих современных авто.
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Компоненты турбонаддува
Система состоит из турбины, в которой присутствует нагнетатель. Вместе ней работают такие элементы:
• воздухозаборник с фильтром;
• турбокомпрессор и турбина;
• интеркулер для снижения температуры;
• впускные коллекторы.
В современных вариантах присутствуют клапаны для подачи воздуха и поддержания требуемого давления благодаря отводу воздуха. Некоторые модели оснащаются сразу двумя турбинами. В любом случае важно наличие интеркулера для охлаждения воздуха.
Поломки турбокомпрессоров
Турбину можно считать чуть ли не единственный элементом, который оказывает влияние на основные системы авто. К примеру, данный элемент может повлиять на смазку и охлаждение мотора. Турбины требуют частого осмотра и качественного обслуживания. Иначе она легко выйдет из строя. Причины поломки могут быть следующими:
• отсутствие смазки в нужном количестве;
• нахождение посторонних элементов;
• серьезное загрязнение смазки;
• перегрев и так далее.
Определить неисправности несложно. Автовладельцу нужно обратить внимание на повышенный расход масла и падение мощности мотора, появление нехарактерных звуков. Конечно, в точности определить поломку данного элемента может только специалист. Поэтому не стоит затягивать поездку на автосервис.
Для профилактики турбонагнетателя необходимо следить за качеством масла и регулярно его менять, лить хорошее топливо. При ремонте покупать только качественные запчасти и расходники.
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