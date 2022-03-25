Назначено служебное расследование из-за иголки, обнаруженной в школьном питании в Карелии

Администрация школы поселка Шуя в Карелии назначила служебное расследование из-за швейной иглы, обнаруженной в кондитерском изделии в школьной столовой.

Об этом сообщили директор образовательного учреждения Владимир Войнов.

По его словам, один из классных руководителей рассказала, что в корже была обнаружена швейная игла размером четыре сантиметра.

«Школой получены записи с камеры видеонаблюдения, где зафиксирован момент приёма пищи учащимися этого класса, получены пока устные объяснения кондитера, педагогов, находившихся в этот момент в обеденном зале. К сожалению этого не достаточно для определения обстоятельств данного происшествия. Необходимы пояснения ребят, которые могли что-то видеть, педагогов, бывших в момент приёма пищи в столовой и, наконец, пострадавшей стороны. Пока их нет, мне как руководителю образовательной организации трудно определить виновного», — написал Войнов в группе школы Вконтакте.

По его словам, он затребовал письменные пояснения от сотрудников столовой и педагогов. Кроме этого направлены письма в ООО «ЭЛЛАДА», которая организует питание в Шуйской школе, и в Роспотребнадзор.

«Надеюсь на то, что в ближайшее время станет ясна причина, по которой игла попала в корж, и кто в этом виноват. От степени вины будет зависеть и наказание. А пока приношу извинение за то, что такое происшествие стало возможным в нашей школе», — написал директор.