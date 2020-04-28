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"Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки!"

Новости. Общество
10:47, 29 Апреля 2020
фото: ©Наталья Малеева для Столицы на Онего
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Население карельского поселка Ондозеро, выступившее против открытия форелевой фермы на озере Унус, возмущено бездействием республиканских властей.

Совет глав поселений Муезерского района высказался за проведение публичных слушаний в поселке Ондозере, на которые вынести вопрос о переносе планируемого рыбоводческого хозяйства с озера Унус на другой водоем. Причиной этого послужили протесты местных жителей против открытия на озере форелевой фермы.

Напомним, в середине марта в Ондозере прошло собрание населения поселка, участники которого единогласно высказались против размещения на Унусе форелевого хозяйства компании из Петрозаводска "Аркадия". Особое возмущение людей вызвал тот факт, что решение о формировании на озере рыбоводного участка было принято республиканскими властями без учета мнения местных жителей. Так глава администрации Муезерского района Александр Пашук сообщил в конце января в министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, что районные власти не имеют возражений по вопросу формирования на Унусе рыбоводного участка, хотя никаких встреч по этому вопросу муниципальные чиновники с населением не проводили.

Между тем, как рассказала "Столице на Онего" пенсионерка из Ондозера Наталья Малеева, жители поселка готовят сейчас обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой законность приказа карельского Минсельхоза о формировании рыбоводного участка на озере Унус.   

"Население нашего поселка возмущено неправомерностью этих действий, ведущих к столкновению интересов форелеводов и коренных жителей, считающих Унус сферой жизненых интересов и водоемом традиционного лова для карелов. Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки, никаких конкретных мер ни министерством, ни администрацией района не предпринято! – заявила Наталья Малеева. – Собрание жителей Ондозера с представителями власти и форелеводами, на котором мы проголосовали против рыбоводного хозяйства на Унусе, прошло еще 18 марта, уже май на носу, а у нас только пачка писем от чиновников! ".  

Читайте подробнее в статье "Нам оставят мертвый водоем"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-29 10:57:50
Так и знал, где смута там и "Баренц-регион". :)
Сергей
2020-04-29 10:57:03
Местной и региональной власти " война" с короновирусом -мать родная , главное свой интерес поиметь , на жителей наплевать .
Гость
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