Стали известны имена лучших ориентировщиков Карелии

В Петрозаводске прошли традиционные соревнования по спортивному ориентированию — «Гонка сильнейших».

Стали известны победители «Гонки сильнейших», сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

В воскресенье, 15 октября, в Петрозаводске прошли традиционные соревнования по спортивному ориентированию — «Гонка сильнейших». Старт проводился в рамках Чемпионата Карелии.



Среди мужчин 1 место — у Дениса Глазунова, серебро завоевал Николай Зноев, бронза — у Сергея Зубова.



Среди женщин на 1 месте — Линда Талбонен, Галина Рой и Валерия Мокринская заняли 2 и 3 места соответственно.



