Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
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Новости. Экономика
09:25, 08 Ноября 2018
фото: Pixabay

Назвали самый продаваемый в России автомобиль

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Самым популярным новым легковым автомобилем по объемам продаж в октябре 2018 года на российском рынке стала Lada Vesta.

Дилеры Lada в октябре 2018 года продали 10,7 тысяч новых автомобилей Vesta.

Также в списке самых популярных моделей в октябре – Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и другие. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-11-08 10:55:18
Таз для ваз (в смысле для нас) :)
Гость
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