Назвали самый продаваемый в России автомобиль

Самым популярным новым легковым автомобилем по объемам продаж в октябре 2018 года на российском рынке стала Lada Vesta.

Дилеры Lada в октябре 2018 года продали 10,7 тысяч новых автомобилей Vesta.

Также в списке самых популярных моделей в октябре – Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и другие.

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