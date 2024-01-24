Назван город в Карелии с самым низким уровнем радиации

Мощность дозы гамма-излучения в крупнейших городах Карелии проверили специалисты.

В Роспотребнадзоре республики оценили гамма-фон на открытой местности в крупнейших городах Карелии.

Как выяснилось, самый высокий уровень радиации был зафиксирован в двух городах — Кондопоге и Сегеже. Там мощность дозы гамма-излучения составила 0,11 мк3в/час.

Самый слабый — 0,09 мк3в/час — оказался в столице республики, Петрозаводске.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, средние значения гамма-фона соответствуют его естественным значениям для населенных пунктов и не представляют опасности для здоровья людей.