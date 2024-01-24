Назван город в Карелии с самым низким уровнем радиации

Мощность дозы гамма-излучения в крупнейших городах Карелии проверили специалисты.
В Роспотребнадзоре республики оценили гамма-фон на открытой местности в крупнейших городах Карелии.
Как выяснилось, самый высокий уровень радиации был зафиксирован в двух городах — Кондопоге и Сегеже. Там мощность дозы гамма-излучения составила 0,11 мк3в/час.
Самый слабый — 0,09 мк3в/час — оказался в столице республики, Петрозаводске.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, средние значения гамма-фона соответствуют его естественным значениям для населенных пунктов и не представляют опасности для здоровья людей.
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