Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Потрясающий вид открывается с крыши первого дома нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ВИДЕО, ФОТО)
30.06.2023 15:15
Змея укусила женщину на самом известном острове Карелии
30.06.2023 09:11

Назван легкий и приятный способ стать умнее

Новости. Общество
00:10, 01 Июля 2023
фото: © v-kurse.ru

Новости партнеров

Психиатр рассказал, как за 15 минут можно улучшить когнитивные способности и моторную память.

Привычка вздремнуть днем на 15-20 минут улучшает когнитивные способности и повышает концентрацию внимания, считает психиатр и эксперт по сну Честер Ву. Его мнение приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалиста, раньше считалось, что организм восстанавливает физические и психические силы только в глубоких фазах сна, однако новые данные доказывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Ву рассказал, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются: снижается частота сердечных сокращений, опускается температура тела и кровяное давление. Это помогает освободить ресурсы организма и направить их на восстановление.

Ву добавил, что поверхностный сон играет существенную роль в процессе формирования моторной памяти — воспоминаний о выполнении физических задач. Кроме того, по его словам, короткий дневной сон является хорошим способом улучшить умственные способности и концентрацию.

Психиатр отметил, что норма поверхностного сна для каждого человека индивидуальна. Он объяснил, что в течение ночи мозг погружается во все фазы и находится в каждой из них столько, сколько ему требуется. Поэтому для полноценного отдыха и благополучия Ву советует не зацикливаться на определенных фазах, а стараться соблюдать режим и давать организму достаточно времени для восстановления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
28.06.2023, 13:07
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
28.06.2023, 10:21
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.06.2023, 09:25
РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.