Назван лидер президентских выборов в Финляндии

На выборах президента Финляндии подсчитали больше половины голосов.

Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто лидируют на завершившихся выборах президента Финляндии.

Явка на выборах президента Финляндии на предварительном голосовании достигла почти 44%. Об этом сообщил Минюст республики.

По его данным, после подсчета 61,1% голосов Стубб набирает 28,3%, Хаависто — 25,8%, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 16,2%, глава ЦБ Олли Рен — 15,5%, остальные — менее 10%.

Стубб заявил, что готов идти во второй тур с любым из кандидатов. «Это намного больше, чем я смел ожидать. Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности. Я бы с удовольствием пошел на второй тур с любым [конкурентом]», — сказал он в прямом эфире телекомпании Yle.

В свою очередь Хаависто отметил, что доволен итогами и второй тур с его участием весьма вероятен. «Да, это (второй тур — прим. ТАСС) кажется очень вероятным. Отличный результат», — сообщил он.

Ожидается, что в течение ближайших часов Минюст подсчитает 100% голосов, однако только 30 января объявит официальные итоги. Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, 11 февраля пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.