Назван лучший роман за 50 лет

Роман Майкла Ондатже "Английский пациент" стал обладателем Golden Man Booker Prize ("Золотой Букеровской премии") — специальной награды для лучшей книги за 50 лет существования премии.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.

В конце мая жюри выбрало пять лучших книг из 51, которые получали Букеровскую премию. В список, помимо "Английского пациента", вошли: "В свободном государстве" (Видиадхар Найпол), "Лунный тигр" (Пенелопа Лайвли), "Волчий зал" (Хилари Мэнтел), "Линкольн в бардо" (Джордж Сондерс). Из них, в свою очередь, по результатам общественного голосования была выбрана лучшая.

Баронесса Хелена Кеннеди, председатель фонда Букеровской премии, в заявлении по итогам голосования назвала роман "Английский пациент" "захватывающей работой в области художественной литературы, поэтичной и философской".

"В то время как мы празднуем 50-летний юбилей премии, то, что все книги-победители все еще печатаются, является свидетельством ее, премии, влияния и достояния", — подчеркнула она.

Майкл Ондатже родился в 1943 году на Шри-Ланке. В настоящее время он живет в Канаде. Писатель получил Букеровскую премию за "Английского пациента" в 1992 году. В 1996 году режиссер Энтони Мингелла снял по книге одноименный фильм.