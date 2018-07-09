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Новости. Культура
22:00, 09 Июля 2018
фото: wallhere.com

Назван лучший роман за 50 лет

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Роман Майкла Ондатже "Английский пациент" стал обладателем Golden Man Booker Prize ("Золотой Букеровской премии") — специальной награды для лучшей книги за 50 лет существования премии.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.

В конце мая жюри выбрало пять лучших книг из 51, которые получали Букеровскую премию. В список, помимо "Английского пациента", вошли: "В свободном государстве" (Видиадхар Найпол), "Лунный тигр" (Пенелопа Лайвли), "Волчий зал" (Хилари Мэнтел), "Линкольн в бардо" (Джордж Сондерс). Из них, в свою очередь, по результатам общественного голосования была выбрана лучшая.

Баронесса Хелена Кеннеди, председатель фонда Букеровской премии, в заявлении по итогам голосования назвала роман "Английский пациент" "захватывающей работой в области художественной литературы, поэтичной и философской". 

"В то время как мы празднуем 50-летний юбилей премии, то, что все книги-победители все еще печатаются, является свидетельством ее, премии, влияния и достояния", — подчеркнула она. 

Майкл Ондатже родился в 1943 году на Шри-Ланке. В настоящее время он живет в Канаде. Писатель получил Букеровскую премию за "Английского пациента" в 1992 году. В 1996 году режиссер Энтони Мингелла снял по книге одноименный фильм.

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