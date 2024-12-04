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Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
Умер известный российский теле- и радиоведущий, два года боровшийся с онкологией
05.12.2024 12:10

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Сегодня, 06 Декабря 2024
Эксперт назвал алкогольный напиток, противопоказанный тревожным людям
Нейрофармаколог объяснил, какие алкогольные напитки будут провоцировать тревожное состояние.
06.12.2024, 00:10
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Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
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