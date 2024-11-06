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Назван наименее вредный алкогольный напиток

Новости. Медицина
00:10, 08 Ноября 2024
фото: © invizbk / Istockphoto

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Гастроэнтеролог призвал отказаться от употребления любого алкоголя, но уточнил, что один чистый напиток является менее вредным.

После употребления одного из крепких видов спиртного люди испытывают меньшее похмелье, рассказал гастроэнтеролог Саураб Сетхи. На неожиданно оказавшийся менее вредным, чем другие, алкогольный напиток он указал в своем ролике в TikTok, на который ссылается издание New York Post. Его слова приводит Лента.ру.

По его словам, никакое количество алкоголя не является полезным, однако у текилы есть преимущество. Текила, напомнил он, производится из агавы, в которой мало сахара и углеводов, она не содержит глютена и не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие напитки. «Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее, чем другие алкогольные напитки. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди наблюдают меньшее похмелье после употребления текилы», — сказал Сетхи.

Эти преимущества, подчеркнул врач, распространяются только на чистую текилу из агавы. Смешивание текилы со сладкими напитками сводит на нет ее потенциальные преимущества, добавил он. «Самый здоровый вариант — избегать употребления алкоголя насколько это возможно», — заключил Сетхи.

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