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Назван необычный способ быстро проснуться

Новости. Общество
00:10, 11 Октября 2023
фото: Freepik

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Сомнолог объяснила, как работает способ быстрого пробуждения с помощью интернета на телефоне.

Процесс утреннего пробуждения может быть долгим и неприятным. Ускорить его можно с помощь света, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева. По ее словам, именно этот фактор помогает быстро снизить уровень гормона сна в организме.

«Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина — гормона сна — в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться», — пояснила Елена Царева.

Экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения, продолжила она.

«Самое простое подручное средство для создания яркого света таких цветов — это телефон. Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время одни и те же факторы работают по-разному», — подытожила Елена Царева.

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