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Назван необычный способ победить тягу к сладкому

Новости. Общество
00:10, 15 Ноября 2023
фото: © jcomp / Freepik

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Врач назвала продукты, которые помогают побороть влечение к сладкому.

Продукты с содержанием хрома помогут побороть тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным, рассказала Марият Мухина.

Диетолог также посоветовала питаться пять раз в день небольшими порциями: это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.

Мухина добавила, что одной из причин тяги к сладким продуктам может быть наличие в организме паразитов.

«Они требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое. Поэтому нужно проверить организм и избавиться от паразитов, если они есть», — подчеркнула она.

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