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Назван новый максимальный размер пособия по безработице

Новости. Общество
16:30, 26 Марта 2020
фото: pixabay
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Максимальный размер ежемесячного пособия по безработице с апреля увеличится почти в 1,5 раза и составит 12130 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 1,5 раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда - до 12130 рублей", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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