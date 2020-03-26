Назван новый максимальный размер пособия по безработице

Максимальный размер ежемесячного пособия по безработице с апреля увеличится почти в 1,5 раза и составит 12130 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 1,5 раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда - до 12130 рублей", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".