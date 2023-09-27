Назван новый вид мошенничества в России

Неизвестные начали требовать деньги у россиян, притворяясь сотрудниками федеральной службы.

Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма с требованием погасить долг, притворяясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщается в Telegram-канале просветительского ресурса ЦБ «Финансовая культура». Эту информацию приводит Лента.ру.

Авторы поста рассказывают о случае, который произошел с гражданином из Екатеринбурга. Он получил на почту письмо, похожее на уведомление ФССП, в котором требовалось погасить долг в 27,5 тысячи рублей. В документе угрожали, что при отказе от уплаты его внесут в федеральный реестр недобросовестных плательщиков. Кроме того, на него обещали наложить штрафные санкции, а счета арестовать.

Авторы «Финкульта» обращают особое внимание на то, что рассылка от мошенников была оформлена очень близко с реальному документу о взыскании: с гербом, на бланке, в официальном стиле. Тем не менее получатель заметил, что адрес отправителя не совпадал с адресом на официальном сайте ФССП, и переводить деньги не стал. В сообщении просветительского ресурса ЦБ напомнили, что судебные приставы никогда не уведомляют людей о долгах по электронной почте — поэтому такие письма можно сразу смело удалять.

Проверить, имеется ли у вас непогашенная задолженность, перешедшая к приставам, можно на сайте «Госуслуг» в разделе «Поиск и оплата начислений» или на официальном сайте ФССП в «Банке данных исполнительных производств».