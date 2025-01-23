Назван округ в Карелии, где чаще всего оформляли «Гектар в Арктике»

В 2024 году количество предоставленных по программе участков в республике превысило целевой показатель более чем в 2 раза.

В 2024 году жители Карелии оформили в безвозмездное пользование 930 земельных участков по программе «Гектар в Арктике». Целевой показатель, 400 участков, оказался превышен более чем в 2 раза, сообщил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

«Всего, с 2021 года, на территории нашей республики граждане получили 1799 участков. В тройке лидеров Беломорский округ — зарегистрировано 444 договора безвозмездного пользования, Сегежский округ — 398 договоров, Лоухский район — 375 договоров», — написал министр.

По словам Сергея Седлецкого, половина заявителей приобретали участок для индивидуального жилищного строительства, еще 31% получателей «гектара» планируют использовать участки для личного подсобного хозяйства.

«Участники программы могут создать агломерации гектаров, чтобы совместно приступить к освоению», — напомнил министр.