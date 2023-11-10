Назван овощ, помогающий обновить организм с помощью серы

Диетолог назвала один овощ, способствующий детоксикации и обновлению организма.

Для нормальной работы печени и своевременного выведения токсинов и шлаков из организма необходим антиоксидант глутатион, отметила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. По ее словам, употребление капусты помогает поддерживать необходимое количество этого вещества в клетках.

«Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ — источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма. Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, — ред.) будет происходить своевременно», — сказала Маргарита Королева.

Включение капусты в рацион позволяет снизить вредное влияние окружающей среды на организм, продолжила врач.

«Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов. Если вы живете в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма. В этом нам помогает глутатион, и, соответственно, серосодержащие продукты, в том числе капуста», — заключила Маргарита Королева.