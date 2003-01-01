Назван подрядчик для ремонта дороги на стыке двух округов в Карелии

Определен подрядчик по ремонту участка автодороги в приграничном округе.
Компания АО «ВАД» проведёт ремонт автодороги, соединяющей Суорявский и Питкярантский округа. Это участок с 3 по 18 км общей протяжённостью более 14,5 км. Работы запланированы на 2026–2027 годы.
Подрядчик отремонтирует водопропускные трубы, заменит слабые участки и обустроит водоотвод. В рамках ремонта будет усилено основание дорожной одежды, устроено новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и горизонтальная разметка.
Дорога имеет важное социальное значение: помимо того, что дорога соединяет 2 округа, здесь проходит школьный маршрут, из поселка Пийтсиёки в Суоярви.
Ранее в Пудожском районе на мосту через реку Сустрежа, на дороге, ведущей к уникальному урочищу Бесов Нос, завершён монтаж пролетного строения.