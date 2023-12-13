Назван продукт, больше всего подорожавший за месяц в Карелии

Куриные яйца не стали лидером в повышении цен на прилавках магазинов республики.

Специалисты Карелиястата представили информацию по изменению цен в магазинах республики в ноябре 2023 года.

Так, по сравнению с предыдущим месяцем, общее подорожание продуктов составило 2,2%. За год же продукты подорожали на 9,03%.

Больше всего за месяц цены поднялись на свежие огурцы (на 25,8%) и свежие помидоры (23,7%). Куриные яйца среди прибавивших в цене продуктов оказались лишь на третьем месте. Их цена за месяц выросла на 20,5%.

Кроме того, серьезно подорожали свекла (20,3%), какало (13%), капуста (12,8%), груши (12,6%), виноград (11,3%), бананы (11,2%), кальмары мороженые (10,8%).

Одновременно с этим подешевели апельсины (на 9,3%), овощные консервы для детского питания (на 7,2%), лососевая икра, фруктовые соки, сухие завтраки и лимоны.