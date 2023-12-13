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Назван простой способ выбрать самые сладкие апельсины

Новости. Общество
00:10, 14 Декабря 2023
фото: © frimufilms / Freepik

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Маленькая деталь может указать на то, что апельсин максимально сладкий.

О том, как с помощью небольшой детали, на которую обычно не обращают внимание, выбрать в магазине сладкие апельсины, рассказали в издании «Белновости».

Частенько, выбирая апельсины в магазине, покупатели стараются выбрать плоды идеально ровные, без изъянов, с блестящей кожицей.

Но это еще не гарантия того, что цитрусовые окажутся сладкими и вкусными. Есть один отличительный признак именно у таких апельсинов, но на него не обращают внимания.

Расскажем про одну важную деталь, которая поможет выбрать самые вкусные и сладкие апельсины.

На самом деле яркий цвет кожицы фруктов в магазине обеспечивает подсветка.

Равномерность окраски тоже не говорит о том, что фрукты дозрели, равно как и гладкая кожура.

Рекомендуется выбирать плоды упругие, увесистые и ароматные. Они гарантированно будут сочными.

Кроме того, нужно выбирать плоды круглой формы, без вмятин и других повреждений.

Желательно обратить внимание на «звездочку» — плодоножку апельсина.

Если она плотная и зеленоватая, то фрукты свежие. А если стала коричневой, высохла или отвалилась, то перед вами залежавшиеся апельсины.

А еще плод не должен быть твердым, а скорее в меру упругим.

Самыми же сладкими оказываются плоды с так называемой «пупочкой» у основания.

Однако, чтобы не ошибиться при выборе цитрусовых, нужно ориентироваться на все признаки, а не на один из них.

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