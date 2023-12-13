Назван простой способ выбрать самые сладкие апельсины

Маленькая деталь может указать на то, что апельсин максимально сладкий.
О том, как с помощью небольшой детали, на которую обычно не обращают внимание, выбрать в магазине сладкие апельсины, рассказали в издании «Белновости».
Частенько, выбирая апельсины в магазине, покупатели стараются выбрать плоды идеально ровные, без изъянов, с блестящей кожицей.
Но это еще не гарантия того, что цитрусовые окажутся сладкими и вкусными. Есть один отличительный признак именно у таких апельсинов, но на него не обращают внимания.
Расскажем про одну важную деталь, которая поможет выбрать самые вкусные и сладкие апельсины.
На самом деле яркий цвет кожицы фруктов в магазине обеспечивает подсветка.
Равномерность окраски тоже не говорит о том, что фрукты дозрели, равно как и гладкая кожура.
Рекомендуется выбирать плоды упругие, увесистые и ароматные. Они гарантированно будут сочными.
Кроме того, нужно выбирать плоды круглой формы, без вмятин и других повреждений.
Желательно обратить внимание на «звездочку» — плодоножку апельсина.
Если она плотная и зеленоватая, то фрукты свежие. А если стала коричневой, высохла или отвалилась, то перед вами залежавшиеся апельсины.
А еще плод не должен быть твердым, а скорее в меру упругим.
Самыми же сладкими оказываются плоды с так называемой «пупочкой» у основания.
Однако, чтобы не ошибиться при выборе цитрусовых, нужно ориентироваться на все признаки, а не на один из них.
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