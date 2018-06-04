Назван процент занимавшихся сексом в самолете пассажиров

Исследование, проведенное британской газетой The Sun, показало, что пять процентов опрошенных пассажиров занимались сексом во время полета.

Результаты опроса опубликованы на официальном сайте новостного издания, пишет Лента.ру.

Участники исследования также рассказали о случаях, когда они выступали свидетелями непристойного поведения на борту.

"Моя коллега поделилась, что однажды видела, как двое людей занимались сексом прямо на сиденье, пока все их попутчики спали", — сообщила одна из бортпроводниц.

Другой член экипажа также рассказал, как застал влюбленную парочку на последнем ряду.

"Они просто прикрылись пиджаком. Мы постеснялись что-то сказать, так как шума они не создавали", — добавил сотрудник авиалайнера.



Более того, один из пассажиров написал о своем собственным опыте.

"Я летел с девушкой, подошел к стюардессе и спросил, можем ли мы воспользоваться туалетом, на что она ответила "конечно, только постарайтесь не задерживаться", — рассказал мужчина.

В августе 2017 года пару пассажиров застали за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Инцидент произошел во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Пассажиры обнаружили, что двое их попутчиков занялись любовью, и пожаловались стюардессам. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались.