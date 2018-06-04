Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 04 Июня 2018

Назван процент занимавшихся сексом в самолете пассажиров

По теме

Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума
04.06.18 22:00
ФОТО: 155-килограммовая Тесс Холидей снялась в бикини
04.06.18 21:30
Россия не вошла в сотню стран с лучшими дорогами
04.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Исследование, проведенное британской газетой The Sun, показало, что пять процентов опрошенных пассажиров занимались сексом во время полета.

Результаты опроса опубликованы на официальном сайте новостного издания, пишет Лента.ру.

Участники исследования также рассказали о случаях, когда они выступали свидетелями непристойного поведения на борту.

"Моя коллега поделилась, что однажды видела, как двое людей занимались сексом прямо на сиденье, пока все их попутчики спали", — сообщила одна из бортпроводниц.

Другой член экипажа также рассказал, как застал влюбленную парочку на последнем ряду.

"Они просто прикрылись пиджаком. Мы постеснялись что-то сказать, так как шума они не создавали", — добавил сотрудник авиалайнера.


Более того, один из пассажиров написал о своем собственным опыте.

"Я летел с девушкой, подошел к стюардессе и спросил, можем ли мы воспользоваться туалетом, на что она ответила "конечно, только постарайтесь не задерживаться", — рассказал мужчина.

В августе 2017 года пару пассажиров застали за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Инцидент произошел во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Пассажиры обнаружили, что двое их попутчиков занялись любовью, и пожаловались стюардессам. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались.

По теме

Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума
04.06.18 22:00
ФОТО: 155-килограммовая Тесс Холидей снялась в бикини
04.06.18 21:30
Россия не вошла в сотню стран с лучшими дорогами
04.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека
30.05.2018, 21:30
Женщины рассказали о влиянии заработка мужчин на отношения
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
29.05.2018, 14:10
В Карелию возвращается холод
30.05.2018, 11:52
В Петрозаводске родители дошкольников собирают подписи против оптимизации детских садов

Аналитика

04.06.2018 16:02
Политкухня
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 2
Секретарь Карельского регионального отделения партии прокомментировал итоги предварительного голосования в республике.
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 1
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Работа до последнего пациента
30.05.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

01.06.2018 15:07
Без политики
Радость до небес 1
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
Просто плюнь! 5
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.06.2018 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»