Назван район Карелии, где клещи не атаковали людей

С начала сезона к медикам по-поводу присасывания клещей в Карелии обратились около 900 человек.

В Карелии остался один район, где с начала сезона 2025 года ещё не было ни одного обращения по-поводу присасывания клещей — Калевальский. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Во всех остальных районах и округах клещи атаковали людей. На 1 июня в медорганизации Карелии по поводу присасывания клещей обратились 878 человек, из них 215 детей. Более трети, 353 человека, в том числе 69 детей, обратились за последнюю неделю.

При этом в Петрозаводске был зарегистрирован случай энцефалита после присасывания клеща, а в Олонецком районе — боррелиоза. Пострадавшими в обоих случаях стали дети.

Ранее в Петрозаводске прооперировали ребенка, попавшего в реанимацию после нападения клеща.