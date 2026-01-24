Назван размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа

Размер социальной пенсии - это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется.

РИА Новости со ссылкой на сенатора, экс-главу отделения Соцфонда по Псковской области Наталью Мельникову рассказало о размере социальной пенсии для граждан без трудового стажа. По ее словам, с 1 января 2026 года фиксированная сумма этой выплаты составляет 8824 рубля.



Такую пенсию назначают на пять лет позже обычной: мужчинам в 70 лет, женщинам в 65 лет. Ежегодно сумма индексируется. Если она окажется ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, к ней установят доплату. Условием для получения доплаты является статус неработающего пенсионера.

