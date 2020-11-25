Назван самый безопасный вид любовных утех при коронавирусе

"В порыве страсти могут слететь любые средства защиты".

До сих пор пациенты да и врачи сами иногда не могут понять, как передается новый коронавирус. Известно, что основной путь передачи – воздушно-капельный. И, пока не доказано обратное, COVID-19 относится к инфекциям, не передающимся половым путем. Однако исследования в этой области не завершены. К тому же при половом контакте, как и при любом другом тесном общении, подхватить вирус проще простого.

"Московский комсомолец" узнал, в каких случаях секс безопасен, а когда лучше повременить.

Понятно, что больному человеку не до интимной жизни. Но главная пакость новой коронавирусной инфекции - в том, что инфицированный наиболее заразен примерно в течение недели перед появлением симптомов, когда ни он, ни окружающие, и не подозревают о болезни.

И все же о способах проникновения SARS-CoV-2 в организм известно многое. Как рассказывает профессор, глава исследовательской лаборатории ReeLabs в Мумбаи Александр Кухарчук, входные ворота коронавируса традиционны - это слизистые оболочки ротоглотки и носоглотки. Кроме того, есть данные о возможности инфицирования через слизистую оболочку глаз.

Еще один возможный путь проникновения "короны" - через евстахиевые трубы в ушах. Размножение клеток вируса происходит очень быстро. За 30-40 минут вирус заканчивает цикл размножения в одной клетке и переходит в другие. Здесь очень важную роль играет инфицирующая доза (то, что в популярной литературе неправильно называют вирусной нагрузкой). Чем больше вирусных частиц попало в ротоглотку, носоглотку или глаза, тем быстрее будет размножаться вирус. А дальше - лавина, захватывающая соседние клетки. Отсюда разброс в сроках инкубационного периода – от трех дней до двух недель", - отмечает Александр Кухарчук.

Любой близкий контакт с инфицированным человеком на бессимптомной стадии, подчеркивают врачи, чреват заражением. Соответственно, сексуальный контакт в том числе. "Мне трудно представить половой контакт, при котором не реализуется воздушно-капельный механизм заражения, - рассказал "МК" вирусолог, пожелавший остаться анонимным. - Конечно, люди могут быть и в масках или респираторах, но в порыве страсти слететь могут любые средства защиты.

К тому же во время секса люди чаще дышат, а значит, передают вирус более интенсивно. Не говоря уже о том, что вирус передается через поцелуи, слюну через поцелуи или слюну. Любой вид сексуального контакта с зараженным потенциально опасен.

Если же один из совместно проживающих партнеров заболел, он должен по возможности изолироваться.

Еще весной в Нью-Йорке появился гид по правилам безопасного секса в период распространения новой коронавирусной инфекции. Главное, что рекомендовали жителям мегаполиса, - временно завязать со случайными половыми связями. Нет никакой гарантии, что партнер не окажется носителем SARS-CoV-2, от которого презерватив не убережет.

Кроме того, людям напомнили о социальной дистанции в два метра, которая делает сексуальную жизнь трудно реализуемой.

Местные эпидемиологи назвали самый предпочтительный в период пандемии вид сексуальных утех - мастурбацию. "Вы – свой самый безопасный сексуальный партнер", — так и написано в памятке. А любые девайсы из секс-шопов посоветовали мыть с мылом не меньше 20 секунд. Кроме того, распространению пандемии COVID-19 предотвратит верность одному партнеру.