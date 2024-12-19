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Назван самый опасный детский подарок на Новый год

Новости. Медицина
00:10, 24 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Один дома»

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Врач предостерегла россиян от одного вида подарка для маленьких детей.

Новый год — один самых долгожданных праздников, особенно у детей, которые с нетерпением ждут своих подарков. Однако при их выборе важно следить за тем, чтобы подарок был безопасным. Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор, предупредила в разговоре с «Известиями» 23 декабря педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что, несмотря на кажущуюся безобидность, такие игрушки могут представлять серьезную угрозу, особенно если ребенок случайно проглотит их элементы.

«Один проглоченный шарик не вызывает значительных проблем, но если ребенок проглотил сразу несколько, их мощное магнитное притяжение может серьезно повредить внутренние органы, вплоть до разрыва тканей или образования отверстий в желудке или кишечнике», — объяснила врач.

По ее мнению, такие конструкторы лучше не покупать, независимо от возраста ребенка.

«Травмоопасными могут быть и игрушки с пропеллерами, такие как летающие феи или вертолеты. Особенно это касается детей младшего возраста, которые могут получить порезы или ушибы, случайно подставив руки или лицо под движущиеся лопасти. Немалую угрозу для ребенка представляют и игрушечные виды оружия: пистолеты, стреляющие пульками, острые дротики или мечи», — добавила Татаркина.

В заключение она отметила, что при выборе новогоднего подарка для ребенка важно не только учитывать развивающие аспекты игрушек, но и уделять особое внимание их безопасности.

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