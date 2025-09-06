Назван самый полезный осенний продукт

Врач назвала продукт, являющийся самым полезным осенью в России.

Капуста является самым полезным продуктом осенью. Она богата витамином С, а ее сок обладает противовоспалительным эффектом, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

— Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы, — сказала Якимова.

Помимо этого, полезен и сок капусты. Его можно применять для заживления ран и лечения воспалений желудка.

— В свежих листьях капусты содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, обладающие противомикробным действием. Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение, — добавила Якимова.