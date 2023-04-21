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Назван самый полезный способ приготовления кофе

Новости. Общество
00:10, 25 Июня 2023
фото: © omtea.ru

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О полезных и вредных рецептах популярного напитка рассказал эксперт портала doctorpiter.ru.

Кофе — напиток, который всегда порождает массу споров. С одной стороны, он бодрит и заряжает энергией, укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен для печени. С другой — кофе вымывает кальций из организма, перевозбуждает нервную систему и повышает тревожность, провоцирует бессонницу и повышенное давление.

В первую очередь важно помнить о чувстве меры, и тогда, если нет противопоказаний, бодрящий напиток не навредит, уверены на портале doctorpiter.ru. А еще на свойства кофе влияет способ его приготовления. О самом полезном варианте рассказал врач Сергей Агапкин.

По словам специалиста, лучше всего пить кофе, который был пропущен через бумажный фильтр. В идеале не добавляя в него молоко, сливки, сахар или другие подсластители.

По словам Агапкина, все научные исследования на тему кофе указывают на то, что кофе, скорее, полезен для здоровья. Он снижает риск рака печени, инфарктов и инсультов.

Для максимального эффекта врач рекомендует пить не более 3-4 чашек кофе в день. Секрет пользы в том, что бумажные фильтры удаляют из напитка кофейные масла и примеси.

При этом, кофе во френч-прессе можно считать самым вредным вариантом приготовления. Многие любят заваривать кофе именно так, чтобы вкус напитка был максимально насыщенным.

Кроме того, приготовить кофе так можно довольно быстро и без лишних усилий. Однако, если делать напиток таким образом,  все вредные вещества в итоге окажутся в чашке. 

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