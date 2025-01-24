Назван самый распространенный миф о здоровье

Страховая компания выяснила самые распространенные мифы о здоровье.

Медицинская страховая компания AXA Health Insurance опросила две тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет и узнала, в какие мифы о здоровье они верят. Результаты исследования приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Согласно полученным результатам, самым распространенным мифом оказалось заблуждение о суточной норме воде. Более половины британцев (54 процента) убеждены, что им нужно пить по два литра воды в день, хотя на самом деле это не так.

Вторым по популярности мифом — в него верят 44 процента опрошенных — оказалось убеждение, что яйца повышают уровень холестерина. Еще одним мифом, который развеяли в материале, назвали веру в то, что клюквенный сок помогает при инфекций мочевыводящих путей.

Помимо этого, каждый четвертый британец опасается плавать после еды, так как считает это вредным и опасным, подчеркнули в организации. Наконец, каждый пятый опрошенный верит в миф, что волосы после бритья становятся более жесткими или густыми.