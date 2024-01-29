Назван самый теплый город в Карелии 1 февраля

В республику вновь пришла оттепель, на большей части территории Карелии днем зафиксировали положительную температуру.

В группе «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовали карту республики с дневными температурами, зафиксированными сегодня, 1 февраля.

Судя по карте, на большей части территории региона благодаря оттепели температура поднялась выше нуля. Исключения составили лишь частично Муезерский и Суоярвский районы на западе Карелии.

В нескольких населенных пунктах республики днем стало выше 1 °С. Тепло пришло в Олонец, Пудож, Ладву, Кондопогу, Петрозаводск. Самой же высокой температурой наслаждались жители Медвежьегорска — там днем 1 февраля столбик термометра показал +1,6 °С.