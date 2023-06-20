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Назван самый вредный для зубов продукт

Новости. Общество
00:10, 21 Июня 2023
фото: © fabrika-ulibok.ru

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Врач назвал рекламируемый в качестве средства для здоровья полости рта продукт самым вредным для зубов.

Жевательная резинка — самый вредный для зубов продукт, предупредил главный врач, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Дантистофф» Артем Харламов. О ее влиянии на зубы он рассказал «Ленте.ру».

Харламов отметил, что жевательная резинка все же приносит некоторую пользу полости рта. По его словам, она стимулирует слюноотделение, упрощая самоочищение полости рта. Благодаря ей улучшается кровоток в деснах за счет массажа при жевательных движениях.

Жевательная резинка стимулирует выделение пищеварительных соков, что облегчает переваривание пищи. Также она предотвращает образование неприятного запаха изо рта и освежает дыхание, — уточнил Артем Харламов.

Жевательная резинка даже способна расслаблять нервную систему и снимать легкий стресс, добавил врач. Однако все эти плюсы могут легко превратиться в минусы, если не учесть важные моменты, предупредил Харламов.

Например, по его словам, если жевать ее на голодный желудок, делать это регулярно и дольше 10-15 минут, можно спровоцировать появление гастрита и даже язвы желудка. К тому же содержащийся в составе резинки сахар при длительном жевании может способствовать развитию кариеса. Поэтому лучше выбирать жевательную резинку без сахара, посоветовал он.

Не стоит забывать, что это всего лишь дополнительное средство гигиены, и оно не заменяет ежедневных гигиенических мероприятий с использованием щетки, пасты и зубной нити», — напомнил Артем Харламов.

Пациентам с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, заболеваниями десен и подвижностью зубов, а также патологической стираемостью зубов вообще нельзя жевать резинку, категорично заявил Харламов, иначе заболевания могут обостриться.

 «Красители, синтетические добавки и усилители вкуса в составе жевательной резинки способны вызвать аллергию и быть ядовиты для организма. Поэтому она противопоказана беременным женщинам и детям», — заявил врач. Также собеседник «Ленты.ру» добавил, что проглоченная жевательная резинка плохо переваривается из-за своей основы.

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