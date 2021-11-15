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Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Новости. Общество
22:00, 17 Ноября 2021
фото: © ЕДДС Петрозаводска / ВК

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Опубликована информация о самых надежных способах узнать реальный пробег подержанной машины.

РИА Новости со ссылкой на портал «Автовзгляд» назвало способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.

Сообщается, что «беспроигрышный» способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километров.

«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеге они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман», — пишет портал.

Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.

Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.

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Комментарии

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Беня
2021-11-17 22:20:08
Хорошие смотчики пробега, когда за дорого, то подчишают счетчики моточасов вплоть до контроллеров эйрбегов. Но это касается премиального автохлама, в котором много электроники.
Хотя есть эксперды (в основном по ржавым мерседесам), считающие Генри Форд - лох чилийский, но лично я считаю, шо человек первым поставивший автосборку на конвейер шото в автомобилестроении да понимал. А он в свою очередь считал шо хороший автомобиль - новый автомобиль. :)
кир
2021-11-17 22:05:09
Пофиг.
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