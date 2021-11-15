Назван способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Опубликована информация о самых надежных способах узнать реальный пробег подержанной машины.

РИА Новости со ссылкой на портал «Автовзгляд» назвало способы узнать реальный пробег у подержанного авто, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра.

Сообщается, что «беспроигрышный» способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километров.

«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеге они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман», — пишет портал.

Также издание рекомендует обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.

Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.