Назван средний размер пенсии в Карелии после индексации

В январе Отделение Соцфонда России проиндексировало страховые пенсии жителей Карелии.
С 1 января этого года Отделение Социального фонда по Карелии проиндексировало на 7,6% страховые пенсии жителей республики. Их получают 207 тысяч человек.
Повышение коснулось всех видов страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Размер прибавки индивидуален для каждого пенсионера, но в целом по республике он превысил 2300 рублей.
— Размер средней страховой пенсии в Карелии после индексации составил 31,9 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
В Фонде напомнили, что с прошлого года Отделение СФР по Республике Карелия выплачивает пенсию с учетом индексации как неработающим, так и работающим пенсионерам. С января этого года также увеличена на 7,6% стоимость пенсионного коэффициента, из которого рассчитывается страховая пенсия будущих пенсионеров.
— Стоимость одного коэффициента повышена до 156,76 рублей. Базовый размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с января этого года увеличен до 9584,69 рублей. Напомним, что жители Карелии получают фиксированную выплату в повышенном размере за проживание или работу на севере, - отметили в Фонде.
Выплата январской пенсии с учетом индексации уже началась. Жители Карелии, которые ежемесячно получают пенсию в первой или второй декаде месяца через банк, получили выплату за январь досрочно в конце декабря, а гражданам, которые по графику получают пенсию в третьей декаде месяца, выплата будет перечислена 22 января.
В январе Отделение СФР по Республике Карелия индексирует только страховые пенсии. Плановое повышение социальных пенсий (по инвалидности, по утере кормильца, гражданам, не набравшим трудового стажа, малочисленным народам севера 60 и 55 лет) пройдет с 1 апреля. Получить консультации по вопросам индексации пенсий можно по телефону контакт-центра 8-800-100-0001.