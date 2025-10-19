Назван средний размер страховой пенсии в России

Эксперт назвал средний размер страховой пенсии в стране в настоящее время.

Средний размер страховой пенсии в России составляет чуть более 24 тысяч рублей. Такую цифру назвал РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

— Средний размер (страховой пенсии — ред.) в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей, — сказал Гиринский.

По замечанию эксперта, по истечении переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет выплачиваться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет, но для ее получение необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.