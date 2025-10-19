РЕКЛАМА
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00

Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

22:40

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

21:30

В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

21:00

Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

19:50

В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

19:25

Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Карелии

18:40

Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

18:00

Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

17:05

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

16:00

В Карелии определили лучшего участкового

15:00

Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

14:00

Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

13:30

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30
Назван средний размер страховой пенсии в России
Сегодня 20:30 Экономика
Поделиться

Эксперт назвал средний размер страховой пенсии в стране в настоящее время.

фото: © «Столица на Онего»

Средний размер страховой пенсии в России составляет чуть более 24 тысяч рублей. Такую цифру назвал РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

— Средний размер (страховой пенсии — ред.) в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей, — сказал Гиринский.

По замечанию эксперта, по истечении переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет выплачиваться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет, но для ее получение необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Обсудить (0) в ленту
